Автор: Екатерина Лыкова

С Евгении Нефедовой сняли обвинения

Опубликовано: 08.06.2017 14:11

Невиновна. Обвинение по делу о "Боярышнике" сняли с замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Женщина проходила по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске. Ее подозревали в халатности.

Министерство заключило договор аренды земельного участка с предпринимателем в 2008 году. А затем три раза ведомство находило нарушения реализации алкогольной продукции в павильоне. Но арендатор тогда обошелся предупреждениями и штрафами. На этой неделе чиновница вновь приступила к работе. Расследование уголовного дела продолжают.

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