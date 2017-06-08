С Евгении Нефедовой сняли обвинения

По данным ЦБР (2017.06.08)
Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)
Невиновна. Обвинение по делу о "Боярышнике" сняли с замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Женщина проходила по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске. Ее подозревали в халатности.
Министерство заключило договор аренды земельного участка с предпринимателем в 2008 году. А затем три раза ведомство находило нарушения реализации алкогольной продукции в павильоне. Но арендатор тогда обошелся предупреждениями и штрафами. На этой неделе чиновница вновь приступила к работе. Расследование уголовного дела продолжают.