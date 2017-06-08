Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске на крупном пожаре погиб человек

Опубликовано: 08.06.2017 14:10

Минувшей ночью в недостроенном сооружении неподалеку от аэропорта произошел пожар. Огонь перекинулся на соседнее офисное здание и расположенные там развлекательные заведения. Также пострадали припаркованные машины. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

По предварительным данным, здание намеренно подожгли неизвестные молодые люди. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как два человека в черной одежде подошли и кинули через забор емкость с горючей жидкостью. Сначала загорелись строительные материалы, после фасад офисного здания. Специалисты сейчас ведут розыск этих людей. Также выясняют причину, по которой сторож не смог выбраться из здания и задохнулся угарным газом.

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