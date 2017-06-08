В Иркутске на крупном пожаре погиб человек

По данным ЦБР (2017.06.08)
Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)
Минувшей ночью в недостроенном сооружении неподалеку от аэропорта произошел пожар. Огонь перекинулся на соседнее офисное здание и расположенные там развлекательные заведения. Также пострадали припаркованные машины. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
По предварительным данным, здание намеренно подожгли неизвестные молодые люди. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как два человека в черной одежде подошли и кинули через забор емкость с горючей жидкостью. Сначала загорелись строительные материалы, после фасад офисного здания. Специалисты сейчас ведут розыск этих людей. Также выясняют причину, по которой сторож не смог выбраться из здания и задохнулся угарным газом.