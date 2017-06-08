Автор: Маргарита Кислицына

Оборванный провод ЛЭП стал причиной гибели ребенка

Опубликовано: 08.06.2017 14:08

Пятилетний мальчик погиб от удара током в поселке Дальняя Закора Жигаловского района. Еще один ребенок получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в больнице. Причиной трагедии стал оторванный провод линии электропередач.

По словам местных жителей, кабель на одной из сельских улиц вырвало после сильной грозы и порывов ветра. "Дети шли от бабушки домой кормить цыплят. Вместе с бабушкой. Ну, это же дети, они впереди бежали. А бабушка там позади шла. Так она не успела, конечно. Там метр, считай, от домов стоит этот столб, и провода оторвались", - рассказала Лидия Кунц, инспектор-делопроизводитель администрации Дальне-Закорского сельского поселения.

Известно, что всего в этой семье воспитывают пятерых детей. Следователи начали проверку.