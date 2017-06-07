Дома-памятники, где идет реставрация, нанесли на интерактивную карту Иркутска

По данным ЦБР (2017.06.07)
Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)
Карта начала работать на сайте службы по охране объектов культурного наследия Приангарья. Сейчас на карте обозначены 23 здания, указаны виды производимых работ, информация о разрешениях, выданных на это службой, и название компании-подрядчика.
Кроме того, на сайте службы по охране объектов культурного наследия есть информация обо всех объектах, в отношении которых действуют охранные обязательства. Это памятники истории и архитектуры, объекты археологического наследия, пещеры с наскальными рисунками. По каждому из них выложены документы с требованиями к их содержанию и сохранению, также правила размещения на них рекламы.