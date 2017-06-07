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Автор:
Марина Беклемишева

Дома-памятники, где идет реставрация, нанесли на интерактивную карту Иркутска

Опубликовано: 07.06.2017 18:26

Изображение Карта начала работать на сайте службы по охране объектов культурного наследия Приангарья. Сейчас на карте обозначены 23 здания, указаны виды производимых работ, информация о разрешениях, выданных на это службой, и название компании-подрядчика.

Кроме того, на сайте службы по охране объектов культурного наследия есть информация обо всех объектах, в отношении которых действуют охранные обязательства. Это памятники истории и архитектуры, объекты археологического наследия, пещеры с наскальными рисунками. По каждому из них выложены документы с требованиями к их содержанию и сохранению, также правила размещения на них рекламы.

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