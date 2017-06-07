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Автор:
Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №14

Опубликовано: 07.06.2017 17:34

Изображение Шипящий и пузатый символ семейного очага. Без него не обходилось ни одно застолье в России, о нем писали Пушкин, Достоевский и Чехов. Самовар - знак горячего гостеприимства и благополучия, ушедший в прошлое. Но не забытый. В Иркутском краеведческом музее хранится огромная коллекция старинных и современных самоваров. О самых интересных и ценных в рубрике "235 артефактов".

Если в Тулу со своим самоваром не ездили, то в Иркутск привозили как раз из Тулы - самоварной столицы XIX века. Более 50 медных, латунных, чугунных, мельхиоровых, серебряных самоваров насчитывает коллекция Иркутского краеведческого. Есть среди них совсем миниатюрные. Такие малютки назывались "эгоист" или "холостяк". Вскипятить в них можно было лишь одну чашку чая. Эти самовары дарили в основном детям из богатых семей. А если кто-то желал устроить чаепитие на двоих, им вполне бы подошел самовар "тет-а-тет" - ровно на две кружки. А были и самовары-гиганты, которые вмещали от полутора до пяти ведер воды. "Вот такие большие самовары, трактирные самовары, они действительно использовались в трактирах. Их обычно ставили возле печи, это было удобно, потому что дым выходил наружу через печной отдушник. Вот этот самовар изготовлен на фабрике Тейле. Тейле впервые придумал резервуар для топлива. И в качестве топлива уже можно было использовать керосин", - рассказала Светлана Малиновцева, старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Первые самовары в России появились в XVIII веке. Чаепитие было священнодейством для каждой семьи. А самовар - главным атрибутом застолий. Достаточно вспомнить картины классиков русской живописи: кустодиевскую "Купчиху за чаем", полотна Петрова-Водкина и Коровина. В небогатых домах самовары были из простых материалов и с неизвестных фабрик. А зажиточные люди могли позволить себе большие самовары разнообразных форм и легендарных производителей, таких как Тейле, Баташевы, Шемарины и Воронцов, которого называли "самоварным королем". Изделие легендарной фабрики с недавних пор есть и в коллекции музея. "Изготавливал он надежные, красивые и долговечные самовары. Гражданин Китая без сопроводительных документов решил вывезти этот раритет из нашей страны. И иркутская таможня его изъяла и передала в фонды нашего музея", - говорит Светлана Малиновцева.

А самый ранний экспонат из коллекции самоваров Иркутского областного краеведческого музея - самовар-кухня. В нем два отделения: в одном варили кашу, а в другом суп. И только в XIX столетии в самовар-кухню добавили третье отделение. Оно было как раз для чая.

Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Следите за проектом "235 артефактов" на сайте музея и в нашей программе.

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