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Автор:
Яна Романова

В Иркутске презентовали новое здание Регионального диспетчерского управления энергосистемой

Опубликовано: 07.06.2017 17:27

Изображение Большой плюс для сотрудников, что они одновременно видят все объекты региона на экране компьютера. При этом еще и серьезная нагрузка. Почему, расскажем далее.

Вся энергетика Иркутской области в режиме онлайн на одном экране. Информация обновляется через каждые три секунды. В центральном диспетчерском центре оператор видит одновременно почти 700 объектов - это линии электропередач, подстанции от востока до запада региона и с севера до юга. Права на ошибку здесь нет, рассказывают специалисты, в случае внештатной ситуации решение нужно принять мгновенно. "Примеры происходят почти каждый день. Энергосистема - живой организм. Режим постоянно меняется, у нас одна из крупнейших энергосистем. Объектов очень много. Такого, чтобы совсем ничего не происходило, быть не может", - говорит Владимир Корнилов, заместитель главного диспетчера по режиму филиала "Системный оператор Единой энергосистемы".

Впрочем, каждый диспетчер прежде проходит обучение в специальном тренажерном зале. Операторы получают навыки по ликвидации любой внештатной ситуации. Они максимально приближены к реальным. Сегодня новое здание осматривает губернатор области. Отмечает, регион сделал новый шаг в управлении энергетикой - безопасность и надежность теперь под особым контролем. Но главная нагрузка, как и прежде, на специалистах. "Сейчас посмотрели, в учебном классе, даже почти института специалисты проходят целый год обучения, чтобы получить возможность управлять энергосистемой. Это высочайший уровень квалификации. Так и нужно относиться к этой отрасли, потому что она базовая, стратегическая", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Иркутская энергосистема - одна из самых крупных в стране. Обновленная, она объединила передовые технологические достижения. Проще говоря, для потребителей это бесперебойное энегоснабжение на территории всей Иркутской области.

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