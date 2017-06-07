Автор: Марина Беклемишева

Действие программы маткапитала могут продлить еще на пять лет - до 2023 года

Опубликовано: 07.06.2017 17:22

Федеральное Министерство труда внесло законопроект в правительство России. Однако глава профильного ведомства Максим Топилин отметил, что пока законопроект не согласован с экономическим блоком правительства.

Об этом сообщает "Российская газета". А пока, по действующему законодательству, семьям, где второй ребенок родится после 31 декабря 2018 года, выплата будет не положена. По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет действия программы средства получили почти 8 миллионов человек. Большинство потратили его на улучшение жилищных условий и обучение детей. На сегодня сумма маткапитала составляет 453 тысячи рублей.

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