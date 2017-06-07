Действие программы маткапитала могут продлить еще на пять лет - до 2023 года

По данным ЦБР (2017.06.07)
Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)
Федеральное Министерство труда внесло законопроект в правительство России. Однако глава профильного ведомства Максим Топилин отметил, что пока законопроект не согласован с экономическим блоком правительства.
Об этом сообщает "Российская газета". А пока, по действующему законодательству, семьям, где второй ребенок родится после 31 декабря 2018 года, выплата будет не положена. По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет действия программы средства получили почти 8 миллионов человек. Большинство потратили его на улучшение жилищных условий и обучение детей. На сегодня сумма маткапитала составляет 453 тысячи рублей.