Автор: Наталья Ветрова

В Приангарье отмечен рост заработной платы

Опубликовано: 07.06.2017 17:20

От 24 до 79 тысяч рублей - такая средняя заработная плата в районах Иркутской области. Так, например, в Саянске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, в Киренском, Тулунском, Усть-Илимском, Боханском и Нукутском районах заработки выросли на 11%, а в Братском районе на 14%.

Еще более заметный рост заработной платы, по данным Иркутскстата, отмечен в Казачинско-Ленском районе - почти в 1,5 раза. В Жигаловском – на 27%. В Иркутскстате отмечают: такой рост заработной платы в этих районах происходит одновременно с увеличением численности занятости населения.