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Автор:
Ирина Белогривая

В Иркутской области проводят масштабные проверки пилорам

Опубликовано: 07.06.2017 17:18

Изображение Нелегальную древесину выведут из тени. В Иркутской области готовятся к запуску новой системы маркировки леса. Теперь лесозаготовители в пункты отгрузки не смогут сдать древесины больше, чем заявлено в декларации. А пока идет подготовительный период, министерство лесного комплекса вместе с полицией и прокуратурой проверяют пилорамы, чтобы всех поставить на учет.

Журналы учета и приема древесины пустые. Это грубое нарушение, говорят проверяющие. Хозяин лесопилки поясняет: кругляк привезли около часа назад. Заполнить документы просто не успели. Пилорама официальная. Все остальные бумаги в порядке.

А это лесопилка нелегальная. Местные жители неоднократно жаловались на нее. Приехав на место, инспекция нашла здесь только сгоревшее здание пилорамы. Отходы от переработки древесины складировали на поле. А потом тут же и сжигали. Видимо, в какой-то момент огонь перекинулся на саму пилораму. Чувствуется стойкий запах гари. По всей видимости, пожар случился совсем недавно.

Сейчас по области идут масштабные проверки пилорам. Уже провели почти 90 рейдов. Выявили 64 нарушения. Министерство лесного комплекса региона готовится к запуску новой системы маркировки древесины. Проект пилотный. В нем участвует пока только Иркутская область как лидер в стране и по заготовке древесины, и по числу нелегальных рубок. Учет будут вести при помощи специальных карт. На них вся информация: от номера партии до сведений о пунктах, где ее могут принимать и перерабатывать. "Карта активируется и выдается в территориальном отделе министерства. Передается карта лесозаготовителю вместе с декларацией. И уже потом он с места заготовки древесины до места отгрузки сопровождает древесину с ее картой, тем самым подтверждая законность ее заготовки", - говорит Эдуард Филиппов, начальник отдела министерства лесного комплекса Иркутской области.

Карты начнут выдавать со второй половины этого года. Сейчас всем лесозаготовителям дают время привести документы в порядок, официально встать на учет. Иначе штраф до полумиллиона рублей. По данным статистики, ущерб от нелегальных рубок за 2016 год составил больше пяти миллиардов рублей.

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