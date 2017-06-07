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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 07.06.2017 14:23

Изображение Иркутские велосипедистки стали лучшими на Кубке страны, а тяжелоатлеты принесли в копилку Приангарья второе командное место на чемпионате Сибирского федерального округа. Подробности в традиционном спортобзоре.

Иркутские тяжелоатлеты стали вторыми на чемпионате Сибирского федерального округа по многоборью, это результаты командного зачета. Однако иркутяне отметились и золотыми медалями на этом турнире, который прошел Бердске Новосибирской области. Первыми стали Юлия Иванова и Таисия Чижикова. А среди мужчин золотые награды получили Виктор Любимов и Роман Редникин. По итогам соревнований в командном зачете золото у кемеровских спортсменов, а бронзу взяли хозяева.

Спортсменки Иркутской области успешно выступили на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе. Состязания проходили в Майкопе в республике Адыгея. Шелеховчанка Анастасия Пляскина одержала победу в индивидуальной гонке. 25-километровую дистанцию она преодолела за 34,5 минуты, обогнав соперниц из Санкт - Петербурга. Усольчанка Анастасия Полатова завоевала "серебро" в групповой гонке. Кроме того, спортсменка стала третьей в гонке-критериум на 40 километров.

Иркутский каратист Геннадий Голубчиков стал серебряным призером межконтинентального турнира. Также он занял шестое место на Кубке мира по традиционному карате. Турнир проходил в Польше. Каждая страна выставляла по одному сильнейшему бойцу. Только поляки как хозяева смогли выставить двух спортсменов. Лучшего выявляли в като и кумитэ. Но, несмотря на то, что Голубчиков стал шестым, отрыв лидеров небольшой. "Уровень спортсменов был примерно равный, не было никого на голову выше. Где-то волнение сказалось, где-то класс, мастерство. Удача решила роль", - прокомментировал Геннадий Голубчиков, призер межконтинентального турнира по традиционному карате.

Первыми стали хозяева, второй - каратист Украины, бронза у чеха.

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