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Автор:
Альфия Еремеева

Сад Томсона в Иркутске будут восстанавливать

Опубликовано: 07.06.2017 14:19

Изображение Полное возрождение питомника займет несколько лет. Ну а первый этап работ стартует уже в июле. Что предстоит сделать? Нынешнее состояние сада Томсона оценила съемочная группа программы "Новости".

На взгляд обывателя обычная парковая зона. И только знающие люди в курсе, какая ценность в каждом сохранившемся дереве. Только на этом небольшом участке, объясняет нам председатель общества охраны природы Вера Шлёнова, растет редкий для Сибири орех, а еще уникальные сорта тополей и яблонь. Появились они здесь не для красоты. Сад, основанный Августом Томсоном, - это питомник, а не место отдыха. Поэтому за каждым экземпляром нужен тщательный уход. "Нужно к каждому растению подходить очень вдумчиво. Так, как это делал Август Карлович. Здесь у нас предполагается коллекция экзотической, но в первую очередь своей, местной, флоры. Мы полагаем, что у нас будет образовательный центр, чтобы ребята и даже взрослые приходили и понимали, на какой территории они находятся", - говорит Вера Шлёнова, председатель областного общества охраны природы.

Нынче сад Томсона вошел в число 12 общественных пространств, которые благоустроят в этом году. На первый этап работ в городском бюджете предусмотрели 8 миллионов рублей. "В этом году мы приступим со входа. Сделаем ограждение территории, вход, ворота, отсыплем площадь ярмарочную и сделаем дорожно-тропиночную сеть с освещением. Это как раз позволит оживить часть территории", - рассказал Иван Готовский, председатель комитета по градостроительной политике г.Иркутска.

В будущем территория сада должна стать центром экологического воспитания молодежи. Проект уже готов. Это будут сам питомник, оранжереи, учебные классы. А еще построят амфитеатр для общественных встреч и лекций. "Нам ничего не мешает теперь продолжать движение в этом направлении. Да, не быстро. Мы не будем себя обманывать. Но нужно начать. Мы с вами первый шаг уже сделали. Сейчас нужно приступить к работам и дальше, дальше, поэтапно доводить до логического завершения", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Уже на следующей неделе активисты встретятся здесь на субботнике. Территорию нужно подготовить перед грандиозным восстановлением. Аварийные деревья снесут, сухие ветки обрежут, а весь мусор вынесут. Первые изменения горожане оценят уже к концу лета.

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