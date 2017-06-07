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Автор:
Алексей Келэвро

Крупный пожар на территории городка ИВВАИУ

Опубликовано: 07.06.2017 14:15

Изображение Пожар уничтожил музей, экспонаты в который собирали всем миром. Также пострадало здание церкви, где хранились мощи святой Матроны. Огонь начал бушевать в заброшенных корпусах, а потом пошел дальше. Очевидцы, рискуя жизнью, спасали церковную утварь. Жители подозревают: здание подожгли специально.

Здание кафедры аэродинамики полностью охвачено огнем. По словам очевидцев, пожар начался в восемь вечера в помещении спортзала, его успели потушить, однако деревянные перекрытия не оставили никаких шансов. Огонь за несколько часов охватил полностью здание бывшего ИВВАИУ.

С каждой минутой пожар расширял границы. Около двух тысяч квадратных метров догорали на глазах у жителей военного городка . Молниеносно пламя распространялось по пустующим помещениям заброшенного корпуса училища. Эффект мощной тяги создавали длинные коридоры, которые были отделаны горючими материалами. И в скором времени все перекинулось на здание местного храма Дмитрия Донского.

Очевидцы мгновенно принялись спасать всю церковную утварь, ценные иконы и мощи святой Матроны. Даже дети, рискуя жизнью, забегали в уже горящее помещение церкви.

- Мы просто все забежали туда, и все начали выносить оттуда. Ребята с риском для жизни выносили, им низкий поклон. Они выносили святыни из задымленного помещения, когда уже крыша загорелась.

Отец Владислав - один из первых, кто прибыл на место пожара. По рассказам очевидцев, он до последнего заходил в уже полностью задымленное помещение храма, пока не убедился, что все священные реликвии спасены.

Помещения бывшего училища соединены между собой, это и осложняло тушение. Как только в одном крыле пожар удавалось локализовать, начинало гореть в другом конце здания. И так по кругу. Помещение, где предварительно начался пожар, пустовало. Там нет электроэнергии, никто не живет. Местные жители подозревают, что здание подожгли намеренно. И делают это уже не в первый раз.

Несмотря на то, что практически все блоки училища заброшены, они находятся под охраной. На территории ведут постоянное дежурство и даже патрулируют периметр. Тем не менее, попасть на охраняемую территорию мы смогли беспрепятственно. Охраны попросту нет на месте, на дверях помещения висит замок. Как выяснялось, они ведут свое дежурство из кустов.

Пожарные бригады работали по повышенному номеру сложности пожару. На месте тушения находились около 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Полиция оцепила территорию. Для оценки ситуации на место прибыли даже городские власти. "На данный момент, судя по докладу полиции и соответствующих служб, все меры, которые можно предпринять, приняты, на мой взгляд. Самое главное - локализовать пожар. Работать с населением, чтобы никто не паниковал", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Огонь сильно повредил помещение авиационного музея. Пожар уничтожил более тысячи ценных исторических экспонатов. Выпускники училища вместе с бывшим начальником ИВВАИУ генералом Александром Барсуковым наблюдали, как догорает их история. "Мой мундир горит генеральский, он в музей был помещен. Мундир генерала Колесова горит. Там горит альбом с выпускниками 1915 года. Мемориал памяти юнкерских училищ. Пах плесенью тот альбом с фотографиями, там такие юнкера с усами, уже унтер-офицеры", - рассказал Александр Барсуков, генерал-майор начальник ИВВАИУ 1991-2000 гг.

Причину пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознавателями МЧС России.

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