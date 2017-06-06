виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Ср
ночь
+9/+11
Ср
утро
+13/+15
Ср
день
+18/+20

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.6152
Евро/Рубль:
  63.8110

По данным ЦБР (2017.06.06)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 05.06.2017 (63.78)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Конференция "Байкальские семинары" открылась в Иркутске

Опубликовано: 06.06.2017 17:52

Изображение Помогают сохранить самое дорогое. В столицу областного центра приехали ведущие врачи со всей России. Все они специализируются на самых маленьких пациентах, тех, кто появился на свет значительно раньше положенного срока. О том, как сейчас выхаживают малышей, которые поторопились родиться, наш следующий материал.

Только позитивные эмоции, общение и обязательный тактильный контакт. Вот так в реанимации новорожденных с экстремальной низкой массой тела проходит свидание отца и сына. Мальчик, который поспешил родиться на свет, сегодня уже весит чуть больше килограмма. И вскоре его выпишут, но пока только из палаты интенсивной терапии.

Сейчас в реанимации для недоношенных городского перинатального центра 19 малышей, большинство из них едва умещается на ладони. Вес самого маленького 470 граммов. А этой розовощекой малышке скоро исполнится два месяца. Она значительно окрепла и прибавила в весе. Но пока девочка и ее мама Анна Ещенко временно живут в больнице. "На 26-й неделе родилась наша маленькая красавица. Ее выхаживали в реанимации, пролежали полтора месяца. И вот две недели назад попали на второй этап выхаживания. Родились мы 800 граммов, сейчас уже 2093. Надеемся, скоро уедем домой", - рассказала Анна Ещенко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый ребенок в мире рождается недоношенным. Роды на малом сроке происходят по разным причинам, но главное для врачей - дать каждому малышу шанс на жизнь. О самых современных технологиях сегодня говорили на конференции "Байкальские семинары". "Мы всегда поддерживаем коллег, которые связаны с этой профессией. Мы слышим проблемы медицины, стараемся все инновационные подходы, которые в акушерстве и гинекологии есть в мировой практике, в Байкальском регионе внедрять", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета Законодательного собрания Иркутской области по здравоохранению и социальной политике.

На то, чтобы вырастить маленького кроху, научить его есть и дышать самостоятельно, уходят месяцы кропотливого труда. А самая главная благодарность - улыбки на лицах малышей, для которых все самое трудное осталось позади.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.0898289680481 Sec.