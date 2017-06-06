Автор: Виктория Малая

Конференция "Байкальские семинары" открылась в Иркутске

Опубликовано: 06.06.2017 17:52

Помогают сохранить самое дорогое. В столицу областного центра приехали ведущие врачи со всей России. Все они специализируются на самых маленьких пациентах, тех, кто появился на свет значительно раньше положенного срока. О том, как сейчас выхаживают малышей, которые поторопились родиться, наш следующий материал.

Только позитивные эмоции, общение и обязательный тактильный контакт. Вот так в реанимации новорожденных с экстремальной низкой массой тела проходит свидание отца и сына. Мальчик, который поспешил родиться на свет, сегодня уже весит чуть больше килограмма. И вскоре его выпишут, но пока только из палаты интенсивной терапии.

Сейчас в реанимации для недоношенных городского перинатального центра 19 малышей, большинство из них едва умещается на ладони. Вес самого маленького 470 граммов. А этой розовощекой малышке скоро исполнится два месяца. Она значительно окрепла и прибавила в весе. Но пока девочка и ее мама Анна Ещенко временно живут в больнице. "На 26-й неделе родилась наша маленькая красавица. Ее выхаживали в реанимации, пролежали полтора месяца. И вот две недели назад попали на второй этап выхаживания. Родились мы 800 граммов, сейчас уже 2093. Надеемся, скоро уедем домой", - рассказала Анна Ещенко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый ребенок в мире рождается недоношенным. Роды на малом сроке происходят по разным причинам, но главное для врачей - дать каждому малышу шанс на жизнь. О самых современных технологиях сегодня говорили на конференции "Байкальские семинары". "Мы всегда поддерживаем коллег, которые связаны с этой профессией. Мы слышим проблемы медицины, стараемся все инновационные подходы, которые в акушерстве и гинекологии есть в мировой практике, в Байкальском регионе внедрять", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета Законодательного собрания Иркутской области по здравоохранению и социальной политике.

На то, чтобы вырастить маленького кроху, научить его есть и дышать самостоятельно, уходят месяцы кропотливого труда. А самая главная благодарность - улыбки на лицах малышей, для которых все самое трудное осталось позади.

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