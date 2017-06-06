Внимание, участок Верхней Набережной стал односторонним!

По данным ЦБР (2017.06.06)
Выпуск новостей за 05.06.2017 (63.78)
Под кирпич. Несмотря на запрет, иркутские водители грубо нарушают правила движения по улице Верхняя Набережная. Вот уже сутки там действует одностороннее движение на участке от 107-го до 65-го домов.
Путь открыт в направлении Академического моста. Но то ли автовладельцы не замечают запрещающего знака, то ли намеренно игнорируют правила ради удобства. Видеозаписи нарушителей заполнили социальные сети. Дорожные инспекторы обращают внимание: проехать в направлении от Академического моста можно по параллельным улицам - Коммунистической и Седова. А нарушителям требований дорожного знака грозит серьезное наказание: штраф от пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.