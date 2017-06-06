Автор: Маргарита Кислицына

Внимание, участок Верхней Набережной стал односторонним!

Опубликовано: 06.06.2017 17:20

Под кирпич. Несмотря на запрет, иркутские водители грубо нарушают правила движения по улице Верхняя Набережная. Вот уже сутки там действует одностороннее движение на участке от 107-го до 65-го домов.

Путь открыт в направлении Академического моста. Но то ли автовладельцы не замечают запрещающего знака, то ли намеренно игнорируют правила ради удобства. Видеозаписи нарушителей заполнили социальные сети. Дорожные инспекторы обращают внимание: проехать в направлении от Академического моста можно по параллельным улицам - Коммунистической и Седова. А нарушителям требований дорожного знака грозит серьезное наказание: штраф от пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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