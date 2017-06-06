Автор: Клим Куликов

Баскетбольный клуб "Иркут" официально назвал имя нового главного тренера

Опубликовано: 06.06.2017 17:17

Напомним, предыдущий наставник Алексей Лобанов ушел в команду из Ревды. И над "черно-оранжевыми" повисла тишина. Почти месяц команда была без тренера. Кто теперь будет руководить "Иркутом", расскажем далее.

Главная новость этого межсезонья. У "Иркута" новый главный тренер. После ухода Алексея Лобанова руководство "Иркута" взяло паузу с новым именем рулевого. И назначение Александра Лукина, скорее, стало ожидаемым. Все-таки Лукин - автор серебряной игры "оранжево-черных" и давно созрел для работы в качестве главного. Методы нового тренерского штаба показали, что иркутская команда может находить и открывать новых игроков через призму довольно задорной игры. "У нас будет летний лагерь. Большую часть работы будем там проводить. Он состоится в июле месяце. Что касается игры, основная наша задача - показать качественный баскетбол, зрелищный, приятный и понятный публике, который ей нравился. Это будет основное", - сказал Александр Лукин, главный тренер БК "Иркут".

Назначение Александра Лукина не единственная перемена в клубе. Теперь у иркутян новый тренер по физподготовке. Им стал известный легкоатлет, чемпион России в беге на 60 метров Михаил Идрисов. Последнее время он работал в теннисе, и вот серьезный вызов. "Сейчас мы делаем упор на базовую технику. Многих переучивать приходится. Сейчас всю специфику баскетбольную подводим под общую базу. Чтобы были одной машиной, одной сплоченной командой. Чтобы были в одном состоянии полноценном", - говорит Михаил Идрисов, тренер по физподготовке БК "Иркут".

Сейчас в команде занимаются только иркутяне, разбавленные игроками из "ДЮБЛА". В роли дядек Михалев и Каетано. Сами игроки говорят: еще не определено их будущее. Но желание остаться в родных пенатах есть, и оно сильное. "Конечно, хочется, чтобы костяк оставался. Тяжело каждый раз сыгрываться с новыми партнерами. Начинать общаться, а потом они разъезжаются. Но у нас работа такая", – признался Сергей Михалев, игрок БК "Иркут".

Что касается игроков, которые запомнились болельщикам по прошлому сезону, то уже точно в команде не будет Захарова, он теперь в "Нижнем Новгороде", за Лобановым в Ревду ушли Варнаков и Злобин. От этого наблюдать за "Иркутом" с новым тренером еще интереснее.