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Автор:
Алексей Келэвро

Выставка областного конкурса "Полицейский Дядя Степа" прошла в Иркутске

Опубликовано: 06.06.2017 17:09

Изображение Лучший сотрудник правопорядка ручной работы. Выставка областного конкурса "Полицейский Дядя Степа" прошла в Иркутске. За звание победителя боролись более 200 поделок. Съемочная группа программы "Новости" не только познакомилась с авторами самых интересных работ, но и наградила мастеров специальным призом.

Чистые, аккуратные и, разумеется, в красивой форме - так выглядят самодельные куклы сотрудников полиции на выставке. Создали своего "Дядю Степу", так называется конкурс, жители из 40 городов и районов Иркутской области. Работали над изготовлением фигурок стражей порядка, как правило, всей семьей. Так, семья Кирилюк из Иркутска вылепила своего героя из цветного пластилина. Они вдохновились подвигом самого высокого в мире милиционера.

Целый взвод игрушечных стражей порядка. Почти 200 работ представили на областной конкурс. Это сотрудники ГИБДД, патрульные, бойцы ОМОНа и СОБРа, кинологи со своими подопечными и даже эксперты-криминалисты. Материалы самые разнообразные: дерево, бумага, пластилин, шерсть, пряжа. Основная масса поделок сделана детьми, однако поражает точность проработанных образов, а в некоторых случаях и чувство юмора. Например, одни из сотрудников дорожной полиции за нарушение вряд ли предложит вам суперприз на барабане. "Действительно появились какие-то шедевры. Появляются детализованные поделки. Когда их делали, я думаю, изучали истоки нашей профессии, читали книги, смотрели рисунки. Сотрудников ГИБДД немало. Осталось их добавить в наши ряды, и будет все замечательно на наших дорогах", - сказал Вячеслав Жилкин, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Это юбилейная, пятая, выставка конкурсных работ. Все игрушки пойдут в детские дома. Каждое ведомство выбрало и наградило авторов самых лучших работ. И даже дали задание на следующий год: сделать фигурку сотрудника уголовного розыска. Наша съемочная группа не осталась в стороне и отметила талант юного скульптора из Иркутска Веронику Кирилюк специальным призом.

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