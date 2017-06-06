Автор: Яна Романова

Отец погибшего бортинженера получил квартиру в Иркутске

Опубликовано: 06.06.2017 17:04

Отцу погибшего бортинженера самолета Ил-76, который потерпел крушение прошлым летом в Качугском районе, сегодня вручили ключи от квартиры в Иркутске.

Близкие родственники - отец и родная сестра - члена разбившегося экипажа жили в Иркутской области. Николаю Кузнецову 84 года, он живет в Кутулике Аларского района. Как говорит его родня, в сельской местности нет необходимых условий, чтобы поддерживать здоровье. За помощью с предоставлением жилья семья обратилась к главе региона. Губернатор, вручая ключи от новой квартиры, рассказал, что законодательство не предусматривает обеспечение жильем за счет средств федерального и областного бюджетов. Тем не менее, возможность нашли с привлечением частно-государственного партнерства. "Я думаю, что эти соглашения, которые мы подписываем с тремя десятками разных компаний, которые работают в Иркутской области, они помогают нам решать такие оперативные вопросы, которые при помощи законодательства можно решать вечно", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Николай Кузнецов с дочерью провели для губернатора экскурсию по новой квартире, рассказали, как обустроятся на почти 50-ти квадратных метрах. Однокомнатную квартиру пенсионеру выделили с чистовой отделкой в микрорайоне Березовый Ленинского района Иркутска.

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