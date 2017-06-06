Автор: Маргарита Кислицына

За безопасностью на пляжах в Иркутской области будут следить беспилотники

Опубликовано: 06.06.2017 17:00

На вооружении у спасателей 10 таких аппаратов. Ежегодно на водоемах гибнут десятки людей. Так, прошлым летом утонули 96 человек. 11 из них - несовершеннолетние. Чаще всего причина - алкоголь, а дети гибнут из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.

Печальнее всего ситуация сложилась в Иркутском, Братском и Усть-Илимском районах. Первые трагические случаи есть уже и в этом году. Мужчина погиб при купании на реке Китой. Тела двух детей обнаружили в 15 метрах от берега Братского водохранилища в Усть-Удинском районе. "Взрослые своим поведением должны показывать правила безопасного купания. Плюс надо говорить о том, что у нас надувные круги и матрасы зачастую небезопасны. А, наоборот, являются средствами повышенной опасности, так как могут и лопаться, и переворачиваться от порыва ветра. Поэтому ГИМС к выполнению задач готов, но каждый взрослый должен помнить, что и от него зависит безопасный отдых", - сказал Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.

Купальный сезон в Приангарье откроется с приходом теплой погоды. Правда, выбор мест для отдыха рядом с водой у жителей региона по-прежнему небольшой. На всю область только два официальных пляжа. Это Еловский пруд в Ангарске и залив Якоби в Иркутске. Сейчас обсуждают вопрос оборудования еще двух зон отдыха на побережье Байкала: в бухте Зуун-Хугун и на острове Ольхон возле мыса Шаманка.

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