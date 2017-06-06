Автор: Николай Бессонов

Гаражи пошли под снос, владельцы не согласны

Опубликовано: 06.06.2017 16:57

Незаконная постройка со стажем. В одном из гаражных кооперативов Иркутска разгорелся настоящий конфликт. Там сносят боксы, которые городская администрация признала незаконными постройками. Как водится по закону, людям дали время на то, чтобы убрать свое имущество самостоятельно, но, как выяснилось, часы застройщика спешат на три недели. Кто теперь должен перевести стрелки, разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Хозяева этих гаражей - вынужденные переселенцы. Успевают вывезти то, что еще можно спасти. Через несколько минут их боксы снесут. Такая судьба уже постигла соседей. Четыре гаража убрали вчера. Строители разбирают соседний ангар, освобождают место под большую стройку. С маленькими людьми и их желаниями никто не считается.

Крупная стройфирма хочет построить на этом месте жилой комплекс. Место хорошее, рядом Байкальское кольцо, территория большая. Гаражный кооператив "Плотина" здесь существует уже четверть века. И только этой весной люди вдруг узнали, что их боксы - самовольные постройки, снос которых для многих стал сюрпризом. "Подхожу, смотрю, а мой гараж развалили. Ну вот вчера после этого стали мне предлагать компенсацию. Здесь прямо. Сто тысяч", - сказал Вячеслав Моторов, владелец гаража к ГК "Плотина".

Сумма многих возмутила. Она отличается от рыночной в несколько раз. В городской администрации пояснили: сооружения действительно решили сносить. Они не только занимают земли, но и нарушают правила застройки. "Более того, гаражные боксы попадают в охранную зону ЛЭП. На основании этого было издано распоряжение сроком до 5 мая снести самовольную постройку на ГК "Плотина". Срок на обжалование в соответствии с действующим законодательством три месяца. В настоящее время от ГК "Плотина" не поступало никаких жалоб на обжалование нашего распоряжения", - сообщил Александр Ким, начальник отдела земельного контроля КУМИ администрации г.Иркутска.

То есть у хозяев гаражей до конца месяца еще есть время обжаловать постановление КУМИ. Но пока мэрия только считает смету и ищет для сноса подрядчика, строители, недолго думая, приступили к активной фазе. С тем, что они нарушают чьи-то права, бизнесмены не согласны.

Людмила Ткаченко, представитель строительной компании: Здание, которое принадлежит компании, и вот это здание сейчас демонтируется. И, соответственно, те самовольно построенные гаражные боксы, которые к нему пристроены, тоже неизбежно разрушаются.

- Да, но срок на обжалование постановления КУМИ три месяца, он еще не вышел.

Людмила Ткаченко: Мы сейчас не говорим ни о каком постановлении КУМИ.

- А на основании чего вы тогда сносите?

Людмила Ткаченко: Мы сносим собственное здание, которое представляет опасность для окружающих.

Многие собственники уже сдались под натиском строительной техники и согласились хоть на какую-то компенсацию. Но так поступили не все. Горстке тех, кто считает, что их права нарушили, сейчас в экстренном порядке приходится бегать по инстанциям: полиция, прокуратура, суд. Правда, в это время бульдозеры и экскаваторы не простаивают и продолжают ломать дрова.