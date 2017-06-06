Автор: Альфия Еремеева

За отдых на Байкале, возможно, придется платить

Опубликовано: 06.06.2017 14:25

Туристический сбор предлагают ввести власти Бурятии. Сейчас в республике разрабатывают законопроект, который позволит собирать деньги с отдыхающих. О возможном нововведении рассказал временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

В интервью ТАСС на Петербургском международном форуме он пояснил: сбор введут именно для неорганизованных туристов. То есть для тех, кто отдыхает на берегу озера самостоятельно, в палатках. А чтобы не превратить турсбор в побор, расчет должен быть безналичным, уточнил Цыденов. Ранее он заявлял, что размер может составить сто рублей с человека. Для тех, кто приезжает на Байкал часто, сбор будет единоразовым за весь сезон.

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