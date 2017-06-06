Автор: Внеш. корр.

Школьники стали курсантами военно-патриотического центра

Опубликовано: 06.06.2017 14:24

Армейская форма вместо школьной. Ученики 55-й школы Иркутска осваивают азы военного дела. Старшеклассники учатся приемам самообороны, обращению с оружием. Что нужно для того, чтобы получить васильковый берет, расскажем в следующем материале.

Отточенный строевой шаг, военная выправка. Командует взводом молодой боец Саша Лаврентьев. Год назад он и другие ученики 55-й школы стали курсантами военно-патриотического центра "Вымпел-Байкал". С тех пор юный командир мечтает стать настоящим офицером. "Моя мечта - это служить в вооруженных силах Российской Федерации в специальных отрядах особого назначения. Я к этому стремлюсь, занимаюсь", - поделился Александр Лаврентьев, курсант военно-патриотического центра.

Служить Родине мечтают и девушки. Свою боевую отвагу они уже показали на всероссийском уровне. Недавно с победой вернулись из лагеря "Орленок", где проходили военно-спортивные игры. "Получили орлятские значки, которые еще нужно заслужить. И не каждому давали этот значок. Нужно было проявлять себя. Свое лидерство, какую-то свою инициативу. Помогать постоянно, нельзя отказывать ни в какой помощи. И смотрели за нами, следили инструкторы и решили, что мы достойны этого", - рассказала София Комарова, курсант военно-патриотического центра.

Копилка побед пополняется постоянно. 50 бойцов уже сдали зачеты на право носить береты президентского полка. Они соревновались в физической подготовке, знаниях истории. В будущем васильковый головной убор даст привилегии тем, кто решит начать военную карьеру. По словам наставника центра Юрия Лаврентьева, подобные объединения помогают современным подросткам становиться сильнее и увереннее в себе. "И сами родители удивляются тому, насколько ребята стали коммуникабельными, физически развитыми, меньше стали болеть. И самое главное - дружба, самое главное - коллектив. Коллектив, который сейчас образовался, он и служит ядром для объединения других школьников. Вот сейчас к нам поехали практически со всего города ребята", - говорит Юрий Лаврентьев, наставник военно-патриотического центра.

Но для развития военно-спортивного движения одной школы недостаточно. Поэтому Юрий Лаврентьев мечтает, чтобы такие организации появились во всех округах Иркутска.