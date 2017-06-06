Автор: Татьяна Алексеева

Пляж Якоби ждет большая реконструкция

Опубликовано: 06.06.2017 14:18

Новое лето - новый пляж. Зону отдыха на заливе Якоби ждет большая реконструкция. Фактически она уже началась. Есть инвесторы, есть график работ. Что же будет этим летом на самом любимом месте отдыха иркутян?

О чем мечтает иркутянин, дождавшись лета? О том, чтобы отдохнуть у воды, позагорать, провести весело время с семьей. Залив Якоби в этом плане первое, что приходит на ум жителю большого города. И ехать недалеко, и место красивое. С удовольствием с поздней весны и до ранней осени проводят там время мамы с детьми и другой праздный, в хорошем смысле слова, люд. Отдыхающие мечтают, каким бы хотели видеть знаковое место Иркутска.

- Желательно, какие-нибудь аттракционы поставить, чтобы с детьми можно было отдыхать, приезжать, гулять.

Ну, кафэшек побольше, потому, что негде даже ничего купить. Киоски какие-нибудь.

- Чтобы облагороженный пляж здесь был для культурного отдыха. Чтобы лежаки, чтобы облагородить как-то все. А то перекрывают все частные лица, и получается как частный пляж. Чтобы это было все доступно, бесплатно. И детям тоже, чтобы какую-то игровую площадку сделали.

Скажем прямо, мечты эти очень скромные. Потому что программа "Комфортная городская среда" предоставит намного больше возможностей. В нее входит и благоустройство залива Якоби, и пляжа. Это обустройство основных дорог, подъездных путей и парковочного пространства вокруг. Все это за счет городского бюджета уже в этом году. Дополнительную парковочную площадку сделает инвестор, который вплотную занимается развитием пляжа.

Инвесторов, кстати, пять, все они заинтересованы в том, чтобы проект начал работать как можно быстрее. Здесь будет два кафе: одно центральное ресторанного уровня для взрослых, второе детское с большим детским городком, с горками и батутами, кстати, он будет крупнейшим за Уралом с площадью больше 600 квадратных метров. Цветовая концепция бело-синяя, как волны иркутского моря и облака над ним. "Предполагается еще аквагородок. Типа мини аквапарка на горе. Три пункта проката. Первый пункт проката - это велосипеды, гироскутеры, машинки и все, что для ребятишек интересно, а поскольку дорога заасфальтируется основная, то можно будет и мамам с колясками, и детям на машинках кататься", - рассказала Юлия Ашуркова, и.о. заместителя мэра-председателя комитета экономики администрации г.Иркутска.

Второй пункт проката посвящен именно пляжной зоне. На прибрежную полосу привезут белый речной песок. Вход на пляж бесплатный. Но для комфорта можно будет взять в аренду зонтики и лежаки. А уже чуть подальше откроется взрослая территория. Мангал в прокат, шашлыки, музыка под девизом "Отдыхаем на природе!".

Главное - все будет безопасно. Огнетушители и дежурные непременно! Спасательные вышки уже готовят, дежурные МЧС проследят за порядком. В этом году проект только начинается. Проба пера - назвала его Юлия Ашуркова и продолжила: на следующий год начнут осваивать левую часть территории пляжа. Оттуда уже убрали старую баржу с тем, чтобы облагородить берег и дать ему функционал. Есть долгосрочные планы по организации яхт-клуба и созданию детской парусной школы. "И еще очень интересная история у нас будет. Это Зиглайн-аттракцион. С высоты горы Ершовской, 700 метров, человек летит. По канатной дороге поднимается на Ершовскую гору и сюда приземляется", - сообщила Юлия Ашуркова, и.о. заместителя мэра-председателя комитета экономики администрации г.Иркутска.

Совсем скоро все, кто любят свой залив Якоби, смогут отдыхать там уже на ином уровне: привозить туда гостей и с гордостью показывать им привычное, но на самом деле новое место для загара и заплыва.