Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом

По данным ЦБР (2017.06.06)
Выпуск новостей за 05.06.2017 (63.78)
Делегация из Приангарья во главе с губернатором Сергеем Левченко побывала на машиностроительном предприятии. Посетили цеха, ознакомились с процессом изготовления техники.
Стоит отметить, что продукцию завода северной столицы уже оценили сибирские сельхозпроизводители. За 2016-й в регион приобрели шесть энергонасыщенных тракторов "Кировец", а с начала этого года еще 12 единиц техники. Петербургский тракторный завод является дочерней компанией одного из старейших машиностроительных предприятий. За полувековую историю с конвейера завода сошли почти полмиллиона тракторов марки "Кировец".