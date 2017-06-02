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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 02.06.2017

Опубликовано: 02.06.2017 22:12

Адаптационно-педагогическому центру "Прибайкальский талисман" 26 лет. Его создали мамы особенных детей. Теплота, забота и терпение, пожалуй, главные принципы на уроках. Каких успехов добиваются воспитанники центра? Об этом вы узнаете из первого сюжета нового выпуска программы "Барьеров нет". Далее о людях, которые не сдаются. В Иркутске впервые прошли паралимпийсике игры для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Другие правила и другое судейство. И немного отличные от обычных соревнований цели. Для тех, кто смог принять участие в паралимпиаде, - это уже маленькая победа, за которой могут последовать и другие новые достижения.



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