Автор: Алексей Келэвро

Иркутянин сел за руль в состоянии наркотического опьянения и допустил ДТП

Опубликовано: 02.06.2017 18:28

За рулем "под колесом". Водителя и пассажира в состоянии наркотического опьянения задержали сотрудники дорожной полиции в Иркутске. Нарушители сами, как это говорится, пришли в руки блюстителей закона. Свидетелем стала съемочная группа программы "Новости".

Изрядно переживать и бояться этого автолюбителя заставило ДТП с его участием на глазах инспекторов дорожной полиции. Молодой человек резко дернул руль влево и врезался во впереди идущую иномарку. А когда увидел инспекторов, решил из водителя переквалифицироваться в пассажира. Его компаньон, который сначала хотел помочь своему другу и выдать себя за водителя, почему-то уснул. Видимо, сказался стресс от аварии, а может, и что-то потяжелей.

- Что принимали? Употребляли что? Пиво, водку?

- Водку пил.

- А перегара почему нет?

- Жвачка.

- А за руль зачем сел?

- Я не за рулем был, вот человек был.

- А сейчас зачем за руль сел?

- Документы достать.

Уже в машине ДПС предположительный виновник аварии вовсе перестал понимать, где находится и почему он сюда попал?

Молодых людей направили на медицинское освидетельствование. Предстоит установить, какой препарат так повлиял на эмоциональное состояние водителя. Однако у этих парней в любом случае состоится серьезная беседа со стражами порядка. А возможно, и в местах закрытого типа. Так как у героя нашего материала уже есть проблемы с законом. Благо, сейчас обошлось без жертв.

К сожалению, печальная статистика смертельных ДТП с нетрезвыми или в состоянии наркотического опьянения водителями растет каждый день.