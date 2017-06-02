Автор: Екатерина Лыкова

Четырем жителям присвоили звание "Почетный гражданин города Иркутска"

Опубликовано: 02.06.2017 18:24

Подарок ко Дню рождения города. Четырем жителям в торжественной обстановке присвоили звание "Почетный гражданин города Иркутска". В этом году особую благодарность выразили председателю Совета областной общественной организации ветеранов Валерию Игнатову, председателю Иркутского отделения "Российского детского фонда" Светлане Кулинич, заместителю председателя "Иркутского землячества" Валерию Хайрюзову, академику Игорю Бычкову.

"Наверное, количество активных, талантливых, интересных людей сосредоточено здесь, поэтому мы называемся недаром Иркутск- средина Земли. Наверняка по праву, в любых отраслях", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме того, мэр города вручил трем жителям памятные знаки "За заслуги в развитии Иркутска".

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