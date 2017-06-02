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Автор:
Марина Беклемишева

Двое мальчиков утонули в Братском водохранилище

Опубликовано: 02.06.2017 17:59

Изображение Тела детей 9 и 10 лет обнаружили сотрудники МЧС недалеко от деревни Ключи Усть-Удинского района. Пропавших сутки разыскивали местные жители, полицейские и сотрудники ГИМС.

"Неподалеку от берега была обнаружена затопленная лодка, а также на берегу была обнаружена пара обуви - тапочек детских. В этот же день в ходе поисковых мероприятий неподалеку от берега были обнаружены тела без вести пропавших малолетних детей", - сообщил Иван Расторгуев, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Иркутской области.

Известно, что погибшие дети из благополучных семей. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи. А родителей призывают контролировать детей и не отпускать их купаться без присмотра.

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