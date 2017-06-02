Автор: Альфия Еремеева

Охоту на клещей провели на Байкальском тракте

Опубликовано: 02.06.2017 17:30

Специалисты научно-исследовательского института дезинфектологии выясняли, насколько эффективны популярные средства защиты. Иркутские леса для такого эксперимента - идеальное место. Москвичи называют наш регион настоящим "царством клещей". Ведь переносчики энцефалита обитают здесь повсеместно.

Сибирское лето этим клещам не по нраву. Всего +12. Холодно! Поэтому они такие вялые. И не сразу понимают, что перед ними добыча. Клеща подсаживают на девушку намеренно. Нужно выяснить, как скоро подействует защитный барьер на костюме. Он обработан акарицидным препаратом, который парализует незваных гостей. Защитные костюмы - своего рода спецодежда для тех, кто постоянно работает в лесу. За один визит могут снять с себя до 40 клещей. Испытания подтверждают: такая униформа - самый эффективный способ защиты. Чего не скажешь о других разрекламированных средствах.

Вот в руках специалиста ультразвуковой отпугиватель. По идее клещ должен в ужасе убежать от аппарата. Но он спокойно продолжает свой путь. Так же малоэффективны от клещей браслеты. А от металлического медальона для животных и вовсе никакого толку. "Здесь в инструкции очень интересно написано, что он имеет биозаряд, который объединяется с биополем животного, и таким образом образуется биополе, которое делает животное невидимым для клещей. И люди верят, покупают. Стоимость такого изделия примерно 2800-3000 рублей. Мы его испытывали на собаках. Он не действует, абсолютно неэффективен", - говорит Мария Гаврикова, руководитель отдела по связям с общественностью компании-разработчика защиты от клещей.

Эксперименты доказывают: даже специальные аэрозоли не всегда дают 100-процентную защиту. Ветер, солнце, дождь снижают эффективность средства. Да и не каждый клещ отреагирует на отпугиватель. Сезон активности только набирает обороты, а диагноз "клещевой вирусный энцефалит" уже поставили шестерым. Боррелиозом заразились 15 человек. Любой выход на природу может обернуться неприятными последствиями.