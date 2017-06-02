Автор: Маргарита Кислицына

Праздник благодарности состоялся в Иркутске

Опубликовано: 02.06.2017 16:57

Ко Дню защиты детей Российский благотворительный фонд собрал семьи, которым когда-то требовалась помощь. Особенные девочки и мальчики приехали со всего региона, чтобы сказать спасибо тем, кто помог в трудную минуту.

Уверенно ангарчанин Руслан шагает навстречу иркутскому празднику. Именно уверено. Еще год назад каждое движение для мальчика с диагнозом "детский церебральный паралич тяжелой формы" давалось с трудом. Благодаря вам, наши телезрители, в семье Рябуха появился специальный тренажер. Постоянные тренировки дали свой результат. "Сначала привыкали мы, раз в день занимались. Сейчас уже больше. Он может почти час стоять, бегать, ходить и заниматься мячиком. Сейчас уже даже садиться пытаемся. Сумма очень быстро собралась, буквально перед новым годом вышла в эфир. Спасибо всем огромное, вам в особенности", - сказала Ольга Рябуха, мама Руслана.

Такие встречи семей, которым в разное время требовалась помощь неравнодушных земляков, стали уже традиционными. Праздник в честь Дня защиты детей организуют научный центр проблем здоровья и репродукции человека, иркутское областное отделение Красного Креста и региональное бюро Русфонда. Особую атмосферу создают аниматоры. Вот, например, героя еще одного из наших сюжетов Рому Халепского художник превращает в известного персонажа мультфильмов и комиксов. Но главное - сегодня у детей есть возможность без записи попасть на прием к узким специалистам, а также пройти УЗИ, сделать электрокардиограмму. "Мы пригласили лучших специалистов по различным направлениям в педиатрии для того, чтобы посмотреть, выявить, может быть, какие-то нарушения в состоянии здоровья у детей, либо предложить мероприятия профилактики, первичной профилактики. Это лишь маленький кусочек, это один день, когда в виде праздника мы говорим: наши дети требуют повышенного внимания", - отметила Любовь Рычкова, директор научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

Белые шары как символ детской чистоты. На каждом желания и мечты участников праздника и самое заветное из них - быть здоровым.

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