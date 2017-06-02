Автор: Клим Куликов

Начался финал чемпионата по футболу среди воспитанников детсадов

Опубликовано: 02.06.2017 16:24

В Иркутске стартовали финальные матчи первого чемпионата по футболу среди воспитанников детских садов. С декабря шла борьба за выход в окончательный этап. Сначала команды провели отборочный турнир в четырех группах от каждого округа, а затем по два лидера из каждой дружины поборолись в суперфинале за победу.

Восемь лучших команд поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников. Кстати, все участники - дети прославленных иркутских спортсменов. Например, капитана "Байкал-Энергии" Максима Гавриленко и тренера Евгения Ерахтина. "Я думаю, что дети с удовольствием учувствуют в этом, у них такие эмоции. В этом раннем возрасте надо приучать к здоровому образу жизни и к спорту", - подчеркнул Евгений Ерахтин, тренер.

Игры проходят на миниатюрной футбольной площадке. В поле три игрока: вратарь и два полевых. Каждый матч идет два тайма по семь минут.