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Автор:
Клим Куликов

Начался финал чемпионата по футболу среди воспитанников детсадов

Опубликовано: 02.06.2017 16:24

В Иркутске стартовали финальные матчи первого чемпионата по футболу среди воспитанников детских садов. С декабря шла борьба за выход в окончательный этап. Сначала команды провели отборочный турнир в четырех группах от каждого округа, а затем по два лидера из каждой дружины поборолись в суперфинале за победу.

Восемь лучших команд поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников. Кстати, все участники - дети прославленных иркутских спортсменов. Например, капитана "Байкал-Энергии" Максима Гавриленко и тренера Евгения Ерахтина. "Я думаю, что дети с удовольствием учувствуют в этом, у них такие эмоции. В этом раннем возрасте надо приучать к здоровому образу жизни и к спорту", - подчеркнул Евгений Ерахтин, тренер.

Игры проходят на миниатюрной футбольной площадке. В поле три игрока: вратарь и два полевых. Каждый матч идет два тайма по семь минут.



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