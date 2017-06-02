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Автор:
Ирина Белогривая

Дениза Хекилаева стала гостем медиахолдинга "АС Байкал ТВ"

Опубликовано: 02.06.2017 16:19

Изображение В гала-концерте на День города будет участвовать победитель шоу "Голос. Дети - 4" Дениза Хекилаева. Сегодня юная певица побывала в гостях медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

В прямом эфире "Утреннего коктейля" Дениза рассказала, что очень любит петь и всегда считала это занятие своим хобби. После школы хотела поступать в медуниверситет, но участие в "Голосе" в корне изменило планы. Теперь девочка мечтает окончить музыкальную академию и стать профессиональной певицей. "Я хочу стать певицей всемирно известной, например как Адель, Ариана Града. Ну, по крайне мере, у меня такая мечта", - призналась Дениза Хекилаева, победитель шоу "Голос. Дети - 4".

На Дне города Дениза выступит на одной сцене с финалистами двух сезонов проекта "Байкальский голос". Его проводит "Утренний коктейль" при поддержке Иркутского департамента юридической помощи. Организаторы обещают: гала-концерт станет настоящим шоу. В нем прозвучат лучшие детские голоса Иркутска. Начало в 16.30 в сквере имени Кирова.

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