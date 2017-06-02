Автор: Ирина Белогривая

356-й день рождения Иркутска отметят с размахом

Опубликовано: 02.06.2017 16:15

Завтра иркутяне будут праздновать День города. 356-й день рождения Иркутска отметят с размахом: концерты Игоря Бутмана и группы "Мохито", фестиваль "Четыре стихии", спортивные соревнования, праздничная программа на иркутском ипподроме. Ну и, конечно, в финале в небо пустят салют.

При этом почти весь центр города сделают пешеходным. Для традиционного костюмированного шествия перекроют несколько улиц. С семи утра и до полуночи нельзя будет проехать вокруг сквера Кирова и по улице Ленина до пересечения с Канадзавы. С полудня и до пяти вечера полностью закроют Карла Маркса. Заранее планируйте свой маршрут. Общественный транспорт будет работать до часу ночи.