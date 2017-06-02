виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+22
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+16/+18
Сб
ночь
+11/+13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5373
Евро/Рубль:
  63.5310

По данным ЦБР (2017.06.02)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 01.06.2017 (68.52)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

356-й день рождения Иркутска отметят с размахом

Опубликовано: 02.06.2017 16:15

Завтра иркутяне будут праздновать День города. 356-й день рождения Иркутска отметят с размахом: концерты Игоря Бутмана и группы "Мохито", фестиваль "Четыре стихии", спортивные соревнования, праздничная программа на иркутском ипподроме. Ну и, конечно, в финале в небо пустят салют.

При этом почти весь центр города сделают пешеходным. Для традиционного костюмированного шествия перекроют несколько улиц. С семи утра и до полуночи нельзя будет проехать вокруг сквера Кирова и по улице Ленина до пересечения с Канадзавы. С полудня и до пяти вечера полностью закроют Карла Маркса. Заранее планируйте свой маршрут. Общественный транспорт будет работать до часу ночи.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.1768469810486 Sec.