Автор: Ирина Белогривая

Жители Приангарья задолжали более миллиарда рублей за услуги ЖКХ

Опубликовано: 02.06.2017 16:11

Один миллион четыреста тысяч рублей. Это сумма самого крупного долга за услуги ЖКХ в Иркутской области. Всего жители региона задолжали более миллиарда рублей.

Только за первые четыре месяца этого года в производстве у приставов 85 тысяч судебных решений. Причем это далеко не все коммунальные долги жителей области. Чаще всего в суд управляющие компании обращаются, когда оплата за услуги ЖКХ не поступала в течение полугода. Сообщает "Телеинформ".