Жители Приангарья задолжали более миллиарда рублей за услуги ЖКХ

По данным ЦБР (2017.06.02)
Выпуск новостей за 01.06.2017 (68.52)
Один миллион четыреста тысяч рублей. Это сумма самого крупного долга за услуги ЖКХ в Иркутской области. Всего жители региона задолжали более миллиарда рублей.
Только за первые четыре месяца этого года в производстве у приставов 85 тысяч судебных решений. Причем это далеко не все коммунальные долги жителей области. Чаще всего в суд управляющие компании обращаются, когда оплата за услуги ЖКХ не поступала в течение полугода. Сообщает "Телеинформ".