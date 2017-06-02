Автор: Екатерина Лыкова

Почти 200 работ представили на конкурс "Полицейский дядя Степа"

Опубликовано: 02.06.2017 14:21

Целый взвод игрушечных стражей порядка. Почти 200 работ представили на областной конкурс "Полицейский дядя Степа". Самая многочисленная служба - традиционно ДПС, полный состав и среди участковых. А вот службы ОМОНа, СОБРа, кинологов, экспертов-криминалистов представлены буквально в штучном экземпляре.

Создать своего "Дядю Степу" решили жители из 40 населенных пунктов. Самому маленькому участнику конкурса 2 года. Конечно, не обошлось без помощи всей семьи. В жюри отметили: такие творческие соревнования сближают. "Прежде всего, это организует семью, совместные дела с детьми, папа с мамой, с ребенком сделали игрушку, и непростую игрушку, а игрушку, которая олицетворяет, дядя Степа всегда олицетворял добро, любовь, преданность своему делу, любовь к профессии", - сказал Анатолий Стрельцов, председатель общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области.

В этом году игрушечных полицейских представлено значительно больше. Материалы участники выбрали самые разнообразные: дерево, бумага, пластилин, шерсть, пряжа. Лучшие работы выберут среди детских поделок и среди взрослых работ. К тому же каждая служба полиции выберет своего игрушечного сотрудника. В этом году конкурсу исполнилось пять лет, его придумали в Иркутске, а затем подхватила вся страна. Традиционно все игрушки отправят в детские дома.

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