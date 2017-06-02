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Автор:
Николай Бессонов

В пригороде Иркутска обустроят новые асфальтовые дороги

Опубликовано: 02.06.2017 14:17

Изображение Дороги свяжут поселок Маркова и Березовый с районами Радужный и Юбилейный областного центра. По планам властей, это сильно разгрузит другие транспортные артерии. О том, что уже сделано и когда гравийки станут автострадами, расскажем в следующем материале.

Марковский муниципалитет. Сейчас население здесь подбирается к 30 тысячам человек. В год прирост около 3 тысяч. Активно строят жилье, появляются новые микрорайоны, а вот инфраструктура отстает. Основная проблема - дороги. "В муниципальной казне муниципалитета значится 134 километра дорог, из которых только маленькая толика - это асфальтированные дороги в центре поселка Маркова. Все остальные находятся в границах либо микрорайонов, либо населенных пунктов и имеют 5 категорию. То есть это гравийные дороги, либо где-то даже есть и лесные дороги", - сообщила Галина Шумихина, глава Марковского МО.

Но за последние два года асфальтовых дорог прибавилось. Шестикилометровый отрезок между поселком Маркова и Березовым уже заасфальтировали. Но продвинулись и дальше. К осени уверенное покрытие уложат до института МВД, сделают прямой проезд до Мельничного тракта, то есть к Юбилейному и Радужному. "Вот эта дорога вызывала столько нареканий, потому что мы действительно видим, как развивается это поселение. Тут и Березовый, тут и Луговое - люди переезжают. Численность машин увеличивается, я бы сказала, не из года в год, а из месяца в месяц, наверное. Поэтому в прошлом году было принято решение о выделении субсидий на эту дорогу", - говорит Светлана Свиркина, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

А это около 140 миллионов рублей. Закончить реконструкцию, а по сути дела, строительство планируют к середине октября. Вдоль дорог установят освещение, сделают ливневку. Сейчас уже подготавливают основание под асфальт. Заодно поменяют дорожное покрытие в самом микрорайоне Березовый. Его хоть и сделали недавно, но явно с нарушением технологии. "Вы видели, что творилось здесь весной. Обращений граждан было очень много. Но, к сожалению, работы, которые были выполнены перед этим застройщиком, были выполнены недостаточно качественно. Поэтому жалоб и обращений было больше, чем достаточно. Поэтому коллеги в рамках реализации своего проекта делают этот участок дороги с тем, чтобы движение было организовано нормально, была наименьшая аварийность, ну и в целом комфортно", - сказал Руслан Болотов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Асфальтированных дорог прибавится сразу почти на 10 километров. Трасса будет еще выполнять функцию обводной и станет альтернативой бульвару Рябикова. Пользоваться этим проездом будут жители не только Маркова и Лугового, но и Шелехова.

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