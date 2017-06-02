Зарубежные СМИ назвали МС-21 лайнером будущего

По данным ЦБР (2017.06.02)
Выпуск новостей за 01.06.2017 (68.52)
Высокую оценку самолет получил в публикациях западных средств массовой информации. Агентство "Рейтерс" заявило о радикальных изменениях в авиастроительстве.
Магистральный самолет XXI века впервые собирают с технологией облегченных композитных крыльев. Многие новшества в сборке уже заинтересовали крупнейшие корпорации "Боинг" и "Аэробус". В частности, речь о возможности экономии топлива и значительном снижении стоимости деталей лайнера. Кстати, покупкой МС-21 уже заинтересовались Индия, Венгрия и Бангладеш.