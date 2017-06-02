Автор: Виктория Малая

Договор с "Тепловыми сетями" в Вихоревке расторгнут

Опубликовано: 02.06.2017 14:06

У многострадальной котельной в Вихоревке Братского района будет новая эксплуатирующая организация. С прежней - "Тепловые сети" - арбитражный суд расторг договор в одностороннем порядке. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Претензий к компании-эксплуататору было немало. Отопительный сезон прошлого года в Вихоревке был сорван, вводили даже режим ЧС из-за сбоя в работе теплоисточника. Сейчас администрация города заключила контракт на проведение работ по замене водогрейных котлов, которые вышли из строя. Это обойдется в 36 миллионов рублей. Подрядчик уже провел демонтаж оборудования.

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