виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+22
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+16/+18
Сб
ночь
+11/+13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5373
Евро/Рубль:
  63.5310

По данным ЦБР (2017.06.02)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 01.06.2017 (68.52)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Договор с "Тепловыми сетями" в Вихоревке расторгнут

Опубликовано: 02.06.2017 14:06

Изображение У многострадальной котельной в Вихоревке Братского района будет новая эксплуатирующая организация. С прежней - "Тепловые сети" - арбитражный суд расторг договор в одностороннем порядке. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Претензий к компании-эксплуататору было немало. Отопительный сезон прошлого года в Вихоревке был сорван, вводили даже режим ЧС из-за сбоя в работе теплоисточника. Сейчас администрация города заключила контракт на проведение работ по замене водогрейных котлов, которые вышли из строя. Это обойдется в 36 миллионов рублей. Подрядчик уже провел демонтаж оборудования.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.0329561233521 Sec.