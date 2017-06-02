Автор: Альфия Еремеева

Север Приангарья продолжает гореть

Опубликовано: 02.06.2017 14:03

По данным МЧС, за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 3,5 раза. Сегодня утром зарегистрировано пять очагов на площади почти 20 тысяч гектаров. На тушении работают больше 300 человек, в том числе парашютисты-десантники федеральной авиалесоохраны.

Между тем пресс-служба областного правительства сообщает: действующих очагов в зонах применения наземных сил и авиации нет. Локализованы четыре возгорания в Жигаловском и Качугском районах. А 1 июня на территории области ликвидировали 8 лесных пожаров. При этом неблагоприятные погодные условия сохраняются в 9 районах Приангарья. На севере прогнозируют самые высокие классы пожарной опасности.

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