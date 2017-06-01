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Автор:
Маргарита Кислицына

"Требуется помощь!": Алиса Лымарь

Опубликовано: 01.06.2017 18:30

Изображение Беда чужой не бывает. Маленькая Алиса из Улан-Удэ мечтает ходить. Российские хирурги сделали все, что могли. Поставить ребенка на ноги пообещали китайские медики. Но стоимость лечения для семьи Лымарь неподъемная.

Этой маленькой певице уже пять лет. Проблемы со здоровьем у Алисы начались еще в утробе. Мама девочки Ирина рассказывает: из-за стресса началась отслойка плаценты, ребенок перестал получать кислород в должном объеме. Кесарево проводили экстренно в раннем сроке. А в год Алисе поставили диагноз ДЦП.

Недавно тюменские хирурги вживили в позвоночник Алисы электростимулятор для того, чтобы он переменным током постоянно воздействовал на нервные окончания. Но для того, чтобы девочка сделала свои первые самостоятельные шаги, этого недостаточно. У Алисы сформировался подвывих тазобедренных суставов. Необходимо еще несколько операций. "Мы попали на прием к китайскому специалисту, который в рамках проекта "Панда" приезжал из Российского детского фонда. Он осмотрел нашего ребенка и просто заявил, что нужно сделать такие-то операции и Алиса после этого 100% пойдет", - сообщила Ирина Лымарь, мама Алисы.

Сразу несколько операций проведут под одним наркозом. Но стоимость такого комплексного лечения около 900 тысяч. В семье начали собирать сумму своими силами, продали машину, некоторые вещи из дома. Помогли коллеги на работе. Но денег все еще не хватает. "270 тысяч отделяют, грубо говоря, мою дочку от возможности ходить. Мы очень надеемся на всех неравнодушных людей, что они помогут девочке все-таки обрести мечту. Больше всего она хочет дойти до курятника у нас дома и покормить курочек, зайти к ним в клетку", - говорит Ирина Лымарь.

Помочь Алисе Лымарь из Улан-Удэ может каждый.

Реквизиты:

Получатель: Л.Ирина Николаевна

Номер карты "Сбербанка": 4276 0900 1312 9325

Телефон: +7 914 985 00 93

ПэйПал: help-alisa@mail.ru

Яндекс-деньги: 4100 1468 3589 8960

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