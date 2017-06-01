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Автор:
Анастасия Байдракова

В Тайшете прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Опубликовано: 01.06.2017 18:24

Изображение Деревня Пойма будет переезжать. Жители таежного поселка в Тайшетском районе, который почти полностью уничтожил пожар, высказались за ликвидацию населенного пункта. А в районном центре прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсуждали, что делают местные власти для защиты поселков от огня. К работе глав муниципальных образований множество претензий.

Прошло две недели, а угли еще дымятся. 24 мая от деревни Пойма осталось всего четыре дома и здание начальной школы. В ней и разместилась сначала часть погорельцев. Теперь все либо у родственников, либо у знакомых. На встрече с жителями министр имущественных отношений Приангарья Владислав Сухорученко объясняет: если решат строиться на новом месте, выделят и землю, и материалы. Жители согласны. "Хотели сначала тут строиться, а на горелом, говорят, нельзя, решили на Пию переехать уже. Там тоже строить много надо, но материала надо, конечно. Все обвалено. Там до осени ремонт надо делать. Там тоже часто горит, тушили вот. Но тушат, народу-то там больше, или у нас, или там", - говорит Демидия Новикова, житель дер. Пойма Тайшетского р-на.

Денежные компенсации за утраченное имущество будут выплачивать из средств областного и федерального бюджетов. Обязательные критерии: регистрация по месту жительства и фактическое проживание.

Следующая точка поездки - Тайшет. На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям говорили о мерах по защите городов и поселков от огня. Но из шести глав муниципалитетов с докладом выступили лишь трое. Остальные просто не приехали. "Есть даже серьезное, я бы сказал, раздражение позицией некоторых глав муниципальных образований, которые даже не прибыли на заседание КЧС, а это касается не только вопросов утраты имущества, это касается жизни всех граждан, которые проживают на территории. Те мероприятия, которые проводят главы поселений, они явно недостаточны для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов", - подчеркнул Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области.

Тем временем, по информации МЧС, 25% аномально термических точек в Иркутской области зарегистрировано на территории Тайшетского района.

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