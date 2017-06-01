Автор: Марина Беклемишева

Премьера спектакля "Сокровище Бразилии" состоялась в ТЮЗе

Опубликовано: 01.06.2017 17:18

В День защиты детей своей публике артисты иркутского ТЮЗа подарили сказочный детектив. Сегодня состоялась премьера спектакля "Сокровище Бразилии".

Вместе с главными героями пьесы португальского драматурга Марии Клары Машаду юные зрители раскрывают загадочное преступление и выслеживают похитителя волшебных луковиц, способных вылечить от любых болезней. Кроме одной: чудесные плоды неспособны исправить бессердечие злодея. Сегодня постановку зрители встретили очень воодушевленно. "По сегодняшнему спектаклю видно, что дети реагировали, они были включены в сюжет, следили за ним, и им было небезразлично, что самое главное на данном этапе. Значит, спектакль удался", - сказал Дмитрий Иванов, режиссер спектакля.

Спектакль "Сокровище Бразилии" в Иркутском театре юного зрителя уже ставили в 1970 году. И тогда он шел с оглушительным успехом. За почти полвека в мире изменилось многое, но что точно осталось прежним, так это детская жажда справедливости и вера в чудеса.

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