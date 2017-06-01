Автор: Альфия Еремеева

В театре народной драмы отпраздновали День защиты детей

Опубликовано: 01.06.2017 17:15

Подарки получили гости театра народной драмы. На представлении юные жители Свердловского округа словно перенеслись в далекое прошлое. Ведь День защиты детей совпал с древнерусским праздником.

Семик отмечали за три дня до Троицы - одной из самых важных дат в православном календаре. В старину на седьмой четверг после Пасхи молодые девушки завивали березу. Обряд был символом возрождения природы после зимы. Настоящее дерево украсить не удалось: помешала погода. Поэтому современные продолжатели традиции использовали зеленые ветки. "Все это делают мои педагоги театра народной драмы по программе патриотического воспитания детей, которую я курирую и которая очень большую пользу на сегодняшний день приносит воспитанию, именно патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Иркутска", - подчеркнул Михаил Корнев, депутат думы г.Иркутска.

Школьникам Иркутска такие представления помогают лучше узнать русскую историю. Ведь поучаствовать в обряде - спеть песню или встать в хоровод - может каждый.

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