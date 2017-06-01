Автор: Анастасия Байдракова

В иркутский дом ребенка №1 привезли подарки

Опубликовано: 01.06.2017 17:10

Подарки самым маленьким. В иркутском доме ребенка №1 сегодня празднуют День защиты детей и принимают поздравления. Педагоги и музыкальный работник подготовили для детей яркий утренник с играми в народном стиле.

А депутат городской думы Василий Донских привез четыре коробки подгузников. Игрушек у малышей достаточно, а вот средства гигиены имеют обыкновение заканчиваться. "Подгузники - это такая вещь, она нужна всегда. Мы все родители, все понимаем. И есть недостаток у детского дома именно в этих подгузниках. Ну и, конечно, мы всегда должны помогать детям, и не только сегодня, в День защиты детей, но и на ежедневной основе", - сказал Василий Донских, депутат думы г.Иркутска.

Как отметил Василий Донских, акция не разовая. Привозить подарки социальным учреждениям депутат планирует и дальше.

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