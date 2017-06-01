виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+10
Пт
утро
+15/+17
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.6876
Евро/Рубль:
  63.4107

По данным ЦБР (2017.06.01)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 01.06.2017 (68.52)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Иркутяне поджигают свои квартиры

Опубликовано: 01.06.2017 17:06

Изображение Печальная статистика пополняет информационные ленты. Сразу несколько подобных случаев произошли в Иркутске. Не обошлось без жертв. Кто умышленно, а кто-то и вовсе по глупости. Подробнее в следующем материале.

Около полуночи жителей дома на улице Сарафановская в Иркутске разбудил вой пожарных сирен. В квартире на четвертом этаже новостройки начался пожар. Экстренно стали эвакуировать жильцов. 64 человека покинули свои квартиры. Детей выносили завернутыми в одеяла. Возгорание удалось ликвидировать буквально через час. Некоторым пришлось пережидать ЧП на собственном балконе. Подъезд был полностью охвачен дымом. После ликвидации пожара жильцы вернулись в квартиры. Сейчас они наводят в подъезде порядок, восстанавливают проводку. Электрики исключают замыкание, говорят, дом новый и прошел тщательные проверки.

Пожар начался в одной из квартир. Живущих там людей соседи видели нечасто. Однако в эту злополучную ночь слышали шум семейного скандала. Когда пожарные вскрыли железную дверь, на полу они обнаружили мужчину без сознания, его вынесли на улицу, однако спасти не удалось. Он погиб от отравления угарным газом. По предварительной информации, хозяин намеренно поджег свою квартиру. Взял газовую горелку и стал поджигать мебель и стены. "Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и на почве возникшего семейного конфликта стал разбрасывать вещи и поджигать их, что, собственно, и стало причиной возгорания. Впоследствии он не смог самостоятельно справиться с задымлением, что, возможно, и послужило причиной смерти", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Это не первый случай, когда иркутяне поджигают собственные квартиры. Накануне вечером жительница Свердловского района облила срезанные волосы керосином и подожгла их. В результате сама чудом спаслась. Сильно пострадала жилплощадь. Свои действия она объяснила народной приметой - не выбрасывать срезанные волосы. А месяцем ранее пенсионерку чудом спасли прохожие, они вытащили ее из горящей квартиры. Женщина зажгла церковную свечку и оставила ее без присмотра.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9565529823303 Sec.