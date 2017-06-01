Автор: Алексей Келэвро

Иркутяне поджигают свои квартиры

Опубликовано: 01.06.2017 17:06

Печальная статистика пополняет информационные ленты. Сразу несколько подобных случаев произошли в Иркутске. Не обошлось без жертв. Кто умышленно, а кто-то и вовсе по глупости. Подробнее в следующем материале.

Около полуночи жителей дома на улице Сарафановская в Иркутске разбудил вой пожарных сирен. В квартире на четвертом этаже новостройки начался пожар. Экстренно стали эвакуировать жильцов. 64 человека покинули свои квартиры. Детей выносили завернутыми в одеяла. Возгорание удалось ликвидировать буквально через час. Некоторым пришлось пережидать ЧП на собственном балконе. Подъезд был полностью охвачен дымом. После ликвидации пожара жильцы вернулись в квартиры. Сейчас они наводят в подъезде порядок, восстанавливают проводку. Электрики исключают замыкание, говорят, дом новый и прошел тщательные проверки.

Пожар начался в одной из квартир. Живущих там людей соседи видели нечасто. Однако в эту злополучную ночь слышали шум семейного скандала. Когда пожарные вскрыли железную дверь, на полу они обнаружили мужчину без сознания, его вынесли на улицу, однако спасти не удалось. Он погиб от отравления угарным газом. По предварительной информации, хозяин намеренно поджег свою квартиру. Взял газовую горелку и стал поджигать мебель и стены. "Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и на почве возникшего семейного конфликта стал разбрасывать вещи и поджигать их, что, собственно, и стало причиной возгорания. Впоследствии он не смог самостоятельно справиться с задымлением, что, возможно, и послужило причиной смерти", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Это не первый случай, когда иркутяне поджигают собственные квартиры. Накануне вечером жительница Свердловского района облила срезанные волосы керосином и подожгла их. В результате сама чудом спаслась. Сильно пострадала жилплощадь. Свои действия она объяснила народной приметой - не выбрасывать срезанные волосы. А месяцем ранее пенсионерку чудом спасли прохожие, они вытащили ее из горящей квартиры. Женщина зажгла церковную свечку и оставила ее без присмотра.