Автор: Альфия Еремеева

Иркутяне активно готовятся к празднованию Дня города

Опубликовано: 01.06.2017 15:05

Всего полтора дня до главного городского праздника. Уже в субботу Иркутск отметит 356-й день рождения. Всех, кто придет 3 июня в центр города, ждет немало сюрпризов. По-новому в этом году пройдет и праздничное шествие. Самые яркие особенности выступления команды-участники держат в тайне. Но съемочной группе программы "Новости" они раскрыли некоторые секреты.

Пройти все шествие обычным шагом - это не про них. Перед зрителями девушки выступят более чем зажигательно. А чего еще ждать от студии танцев? Для них костюмированное шествие уже стало традицией. Танцоры выходят на главную улицу города каждый год. В этот раз количество участников максимальное - 150 человек. Даже на репетиции они приходили отдельными группами, иначе не поместились бы в зале. Впрочем, танцевать будут не все. Для каждого блока придумали свою изюминку. "Начинаться будет все с детей, которые едут на самокатах и гироскутерах. Затем это будет большая платформа, где будут задействованы маленькие детки. И за платформой у нас будут раскрываться следующие блоки. Мы затронули тему экологии. Конечно же, постараемся очень ярко и насыщенно представить эту тему для того, чтобы членам жюри было понятно. И, конечно же, мы стремимся к победе", - рассказала Кристина Юсупова, художественный руководитель студии танца.

А для этой команды нынешнее шествие станет дебютным. Финальная репетиция еще впереди. А пока примерка костюмов. Их тема простая и лаконичная - рабочие из Рабочего. В роли трудящихся выступят сами жители предместья. Это они придумали объединиться в команду и выступить на Дне города. Униформу и инструменты получат все участники. К воплощению идеи подошли максимально ответственно. И даже газетные треуголки сделали, как у настоящих маляров. "Это некая машина времени. Зритель благодаря нашему участию может окунуться в прошлое - в 1960 год и побывать в будущем - в 3000 году. У нас рабочие из Рабочего - мы с благодарностью в прошлое и с мыслями о будущем", - сказала Татьяна Марченко, участник костюмированного шествия.

Ну а в мыслях организаторов шествия только предстоящее действие. 86 команд. В каждой как минимум 50 участников. И со всеми нужно согласовать образы, музыку, порядок движения. Этим сейчас и занимается помощник режиссера Марина Кудлацкая. Рассказывает, в этом году колонны будут идти без остановок, одним сплошным ярким потоком. "В этом году шествие будет идти по округам. То есть у нас, соответственно, есть Правобережный, Свердловский, Ленинский и Октябрьский округ. Каждый район получил в этом году свой цвет. Поэтому колонну районов будет открывать колонна администрации, которая будет именно в цвете района. А после нее представители организаций, а также активистов от этого района будут идти в колонне", - сообщила Марина Кудлацкая, помощник режиссера.

Понадобится больше двух часов, чтобы все команды прошли по улице Карла Маркса. Финальная точка - напротив здания драматического театра. Вот только в этом году участникам не нужно будет останавливаться напротив судей и показывать небольшую презентацию. Организаторы решили, что яркое выступление должно быть на протяжении всего пути, чтобы каждый зритель мог оценить яркие костюмы и необычные задумки участников.

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