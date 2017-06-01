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Автор:
Клим Куликов

Беспроигрышная серия футболистов "Зенита" продолжается

Опубликовано: 01.06.2017 14:28

Вчера вечером иркутяне принимали "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Перед началом встречи фаворитами считались гости, но на деле оказалось все иначе.

На 13-й минуте защитник "Сахалина" срезал мяч в свои ворота, и "Зенит" повел - 1:0. Иркутяне создали пару отличных моментов, но подвела реализация. Под занавес первого тайма Иван Яковлев, казалось, похоронил надежды "Сахалина" на положительный результат, но судья не засчитал чистый гол. Во втором тайме почему-то стали играть от обороны, и гости завладели преимуществом. В итоге за 4 минуты до конца встречи "Сахалин" сравнял счет - 1:1. "Футбол выдался такой тягучий как стороны соперника, так и с нашей стороны. Создали три неплохих момента. Не хватило, так скажем, опыта. Именно во владении в ситуациях, в таких моментах", - прокомментировал Олег Яковлев, главный тренер ФК "Зенит-Иркутск".

1:1 - иркутяне не довели до третьей победы подряд. Следующую встречу "Зенит" проведет дома. На одноименном стадионе 3 июня иркутяне будут принимать "Смену" из Комсомольска-на-Амуре. Начало матча в 16 часов.



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