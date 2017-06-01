Автор: Ирина Белогривая

4 июня в Слюдянке состоится горная гонка "Кубок Байкала"

Опубликовано: 01.06.2017 14:27

На гоночной трассе в Слюдянке в воскресенье соберутся сильнейшие автогонщики из пяти регионов России. Там состоится ежегодная горная гонка "Кубок Байкала". Ожидается, что на старт приедут спортсмены из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Братска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Канска и Кемерово.

Соревнования проводятся в двух классах: Д 2-1600 - здесь участвуют автомобили с передним приводом и объемом двигателя один и шесть, в классе "свободный" к заезду запускают машины с любым типом двигателя - и турбированным и нет. Трасса в Слюдянке считается одной из самых сложных в России именно для горных гонок. В ходе соревнований запланированы показательные выступления кроссовых багги. Начало заездов в 12.00.