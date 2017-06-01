Автор: Екатерина Лыкова

"Иерусалимскую гору" в Иркутске благоустроят

Опубликовано: 01.06.2017 14:24

Территорию мемориального парка "Иерусалимская гора" в Иркутске приводят в порядок. Ограждение красят, а где требуется, восстанавливают. Скоро для клумб привезут землю, чуть позже высадят цветы. Для удобства прохожих отсыплют дорожки и тропинки.

Сейчас на территории парка убирают сухие аварийные деревья и заросли. После этого проведут формовочную обрезку кустарников и деревьев. "Деревья лишние убираются, чтобы могла просматриваться территория, на всей территории будет осуществляться патрулирование нашей октябрьской дружиной с привлечением городского иркутского казачьего общества. Основная задача, чтобы в следующем году весь мемориальный комплекс вошел в программу "Комфортная городская среда" и все благоустройство было реализовано", - сказал Владимир Преловский, глава Октябрьского округа г.Иркутска.

А уже в этом году по программе "Комфортная городская среда" восстановят иерусалимскую лестницу. К работам приступят в июле. А пока благоустройство мемориального парка ведут силами муниципальных предприятий.