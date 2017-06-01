виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Чт
день
+17/+19
Чт
вечер
+14/+16
Пт
ночь
+8/+10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.6876
Евро/Рубль:
  63.4107

По данным ЦБР (2017.06.01)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 31.05.2017 (66.62)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

По вопросу ремонта детских площадок нужно обращаться в администрацию городских округов

Опубликовано: 01.06.2017 14:21

Изображение Недетские проблемы детских площадок. В нескольких районах Иркутска игровые конструкции во дворах пришли в негодность. Жители не знают, к кому обращаться и как обезопасить своих детей. Что делать в случае, если игровые зоны аварийны?

"Цветной двор" - так 17 лет назад называлась одна из лучших детских площадок Свердловского округа. Сейчас о былом великолепии напоминают только потускневшие краски на конструкциях. Инвентарь советских времен и начала двухтысячных уже не только не радует глаз и представляет опасность для детей. Жители домов по улице Гоголя всерьез обеспокоены состоянием игровой зоны. "Здесь, получается, пять домов. Практически в каждом подъезде ребятишки. Площадка полная, а играть детям негде. То, что на сегодняшний день работает, это заслуга только родителей. Сами что-то находим, делаем, реставрируем. Но все равно весь городок - это же нереально сделать самим", - говорит Анна Глевская, житель дома по ул.Гоголя.

Подобные проблемы и на площадке у дома №33 на улице Поленова. Устаревших конструкций здесь нет. Но деревянные лестницы на детских горках пришли в негодность. Жители много раз обращались в свою управляющую компанию, но вразумительного ответа так и не получили. "Руководитель нам ответил, что это не в его власти. То есть он не будет заниматься ни ремонтом, не будет заниматься ни сменой. Сказал, что этим должна заниматься администрация, что они уже несколько лет туда какие-то письма отправляют. Когда это произойдет, никто не знает", - сказала Наталия Старостенко, житель дома №33 на ул.Поленова.

Но починить аварийные конструкции все же обязаны. Как пояснили в администрации Свердловского округа, жителям нужно обращаться напрямую к властям. "Работы по ремонту детских площадок входят в полномочия административных округов города Иркутска. И заявки принимаем мы на свои горячие линии, во всех округах они существуют, на горячую линию мэра. На основании всех обращений формируется перспективный план по ремонту детских площадок. Но все, что касается аварийности, все, что касается опасности для жизни, это устраняется в оперативном порядке", - сообщила Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

Детскую площадку у домов на улице Гоголя отремонтируют уже этим летом. А жителям Поленова рекомендуют обратиться в администрацию своего округа.

Горячая линия администрации г.Иркутска - 520-025

Свердловский округ - 520-351

Ленинский - 520-223

Октябрьский - 520-248

Правобережный - 520-399

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5842750072479 Sec.