Автор: Внеш. корр.

По вопросу ремонта детских площадок нужно обращаться в администрацию городских округов

Опубликовано: 01.06.2017 14:21

Недетские проблемы детских площадок. В нескольких районах Иркутска игровые конструкции во дворах пришли в негодность. Жители не знают, к кому обращаться и как обезопасить своих детей. Что делать в случае, если игровые зоны аварийны?

"Цветной двор" - так 17 лет назад называлась одна из лучших детских площадок Свердловского округа. Сейчас о былом великолепии напоминают только потускневшие краски на конструкциях. Инвентарь советских времен и начала двухтысячных уже не только не радует глаз и представляет опасность для детей. Жители домов по улице Гоголя всерьез обеспокоены состоянием игровой зоны. "Здесь, получается, пять домов. Практически в каждом подъезде ребятишки. Площадка полная, а играть детям негде. То, что на сегодняшний день работает, это заслуга только родителей. Сами что-то находим, делаем, реставрируем. Но все равно весь городок - это же нереально сделать самим", - говорит Анна Глевская, житель дома по ул.Гоголя.

Подобные проблемы и на площадке у дома №33 на улице Поленова. Устаревших конструкций здесь нет. Но деревянные лестницы на детских горках пришли в негодность. Жители много раз обращались в свою управляющую компанию, но вразумительного ответа так и не получили. "Руководитель нам ответил, что это не в его власти. То есть он не будет заниматься ни ремонтом, не будет заниматься ни сменой. Сказал, что этим должна заниматься администрация, что они уже несколько лет туда какие-то письма отправляют. Когда это произойдет, никто не знает", - сказала Наталия Старостенко, житель дома №33 на ул.Поленова.

Но починить аварийные конструкции все же обязаны. Как пояснили в администрации Свердловского округа, жителям нужно обращаться напрямую к властям. "Работы по ремонту детских площадок входят в полномочия административных округов города Иркутска. И заявки принимаем мы на свои горячие линии, во всех округах они существуют, на горячую линию мэра. На основании всех обращений формируется перспективный план по ремонту детских площадок. Но все, что касается аварийности, все, что касается опасности для жизни, это устраняется в оперативном порядке", - сообщила Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

Детскую площадку у домов на улице Гоголя отремонтируют уже этим летом. А жителям Поленова рекомендуют обратиться в администрацию своего округа.

Горячая линия администрации г.Иркутска - 520-025

Свердловский округ - 520-351

Ленинский - 520-223

Октябрьский - 520-248

Правобережный - 520-399

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