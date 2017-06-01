Автор: Николай Бессонов

Неизвестные снова уничтожают гнезда чаек

Опубликовано: 01.06.2017 14:13

Хулиганство или злонамеренный расчет? Видео прислали телезрители. На кадрах видно, как неизвестные уничтожают гнезда чаек на одном из островов реки Ангара. Мужчины буквально растаптывают кладки яиц.

Очевидцы пояснили: эта компания курсирует между мелкими островами и методично разоряет места обитания колоний птиц. В это время встревоженные чайки кружат над своими беззащитными жилищами. Обращение в полицию результата не принесло. Тогда люди позвонили в отдел по охране природы. Эти места обитания чаек притягивают внимание вандалов не в первый раз. Ровно год назад неизвестный также уничтожил десятки гнезд на острове. Тогда делом заинтересовались в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области. Специалисты ведомства насчитали около 300 разоренных гнезд. Повсюду были разбросаны останки почти сформированных птенцов. Сумма ущерба - сотни тысяч рублей. По одной из версий, вандалы - это местные рыбаки, которые считают, что, уничтожая чаек, спасут рыбу.

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