Неизвестные снова уничтожают гнезда чаек

По данным ЦБР (2017.06.01)
Выпуск новостей за 31.05.2017 (66.62)
Хулиганство или злонамеренный расчет? Видео прислали телезрители. На кадрах видно, как неизвестные уничтожают гнезда чаек на одном из островов реки Ангара. Мужчины буквально растаптывают кладки яиц.
Очевидцы пояснили: эта компания курсирует между мелкими островами и методично разоряет места обитания колоний птиц. В это время встревоженные чайки кружат над своими беззащитными жилищами. Обращение в полицию результата не принесло. Тогда люди позвонили в отдел по охране природы. Эти места обитания чаек притягивают внимание вандалов не в первый раз. Ровно год назад неизвестный также уничтожил десятки гнезд на острове. Тогда делом заинтересовались в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области. Специалисты ведомства насчитали около 300 разоренных гнезд. Повсюду были разбросаны останки почти сформированных птенцов. Сумма ущерба - сотни тысяч рублей. По одной из версий, вандалы - это местные рыбаки, которые считают, что, уничтожая чаек, спасут рыбу.